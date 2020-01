Nordea AM: Investitionen in den Schutz der Wälder lohnen sich

Neue Lösungen und effektive Methoden müssen her, um unsere Wälder zu erhalten, schreiben Henning Padberg und Thomas Sørensen von Nordea Asset Management. (Bild: ZVG)



Umwelt- und Klimathemen sind täglich in den Medien. Unlängst hat eine ausser Kontrolle geratene Feuersbrunst grosse Teile des Regenwalds im Amazonas-Gebiet vernichtet. Schuld an der Katastrophe war in erster Linie die massive Zunahme der Abholzung. In den letzten 50 Jahren wurden etwa 17 Prozent des Regenwaldes vernichtet, wie Henning Padberg und Thomas Sørensen, Portfoliomanager bei Nordea Global Climate & Environment Strategie schreiben. Das Tempo der Zerstörung steigt – nicht nur in Brasilien. Seit 1990 sind 1,3 Millionen Quadratkilometer Wald weltweit verschwunden, eine Fläche grösser als Südafrika.

Mehrwert für reale Probleme

Neue Lösungen müssen also her, aber noch wichtiger ist es, dass bereits existierende ressourcen- und umweltschonende Lösungen verstärkt angewendet werden. Staatliche Unterstützung und Anreize sind hierbei sicher wichtig, die grössten Fortschritte kommen jedoch von Unternehmensseite: Viele führende Akteure entwickeln bereits Lösungen mit echtem Mehrwert für reale Probleme. Im Rahmen der Global Climate & Environment-Anlagestrategie bewertet Nordea die Wirkung von klimafreundlichen Lösungen, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die eine positive Wirkung erzielen.

Was das Thema Abholzung anbelangt, so geht Weyerhaeuser, ein führender Konzern auf dem Gebiet der nachhaltigen Forstwirtschaft, mit gutem Beispiel voran. Als einer der weltweit grössten Eigentümer privater Waldflächen bewirtschaftet das Unternehmen mehrere Millionen Hektar Land. Sämtliche Waldflächen des Unternehmens sind gemäss dem Standard der Sustainable Forest Initiative für nachhaltige Forstwirtschaft zertifiziert. "Die Wälder werden mit dem Ziel bewirtschaftet, Kunden mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu versorgen und dabei die Schutzfunktionen der Wälder als Wasserspeicher, Sauerstoffproduzent und Heimat für wildlebende Tiere zu erhalten. Weyerhaeuser ist darauf ausgerichtet, ein gesundes Verhältnis zwischen verantwortungsbewusster Abholzung und Aufforstung zu wahren", erklären Padberg und Sørensen.

Neue Technologien können helfen

Auch neue Technologien können für den Schutz unserer Wälder eingesetzt werden. Beispielsweise unterstützt eine von Trimble entwickelte Software die zeitbasierte Analyse von Bilddaten und Daten aus geografischen Informationssystemen zur Erkennung von Veränderungen in der Vegetation und von Abholzungen. Die Technologien von Trimble kommen auch im Bau-, Landwirtschafts- und Transportsektor zum Einsatz. Die Durchdringungsraten für klimafreundliche Lösungen sind in diesen Sektoren relativ gering, sodass für Padberg und Sørensen hier ein hohes langfristiges Potenzial für entsprechende Technologien besteht.

Produktivitätssteigerung als Schlüssel zum Erfolg

Eine weitere effektive Methode für den Erhalt der Wälder ist Smart Farming. Dabei handelt es sich um den Einsatz produktivitätssteigernder Lösungen in der Landwirtschaft, die zu einer Erhöhung der Ressourceneffizienz und Reduzierung der Umweltbelastung beitragen und gleichzeitig die Landwirte wettbewerbsfähiger machen. AGCO unterstützt zum Beispiel Landwirte bei der Nutzung fortschrittlicher Technologien wie GPS und Telematik in ihren Traktoren, um so die Produktivität der Landwirtschaft am Weltmarkt zu steigern und der voranschreitenden Urbanisierung und Abholzung der Wälder entgegenzuwirken.

Umweltschutz und Rentabilität gehen Hand in Hand

Angesichts der zunehmenden Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels steigen viele Anleger von traditionell benchmarkbezogenen Strategien auf Strategien mit Ausschlusskriterien oder Ansätze mit ESG-Screening oder -Integration um. Nordea ist allerdings der Ansicht, dass mit einer positiven Selektion der ESG-Kriterien oder mit Impact-Strategien eine noch direktere Beeinflussung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten möglich ist.

Im Fokus der Global Climate & Environment-Strategie von Nordea stehen Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen mit attraktiven Werteversprechen – sowohl hinsichtlich ihres Beitrags zum Umweltschutz als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Rentabilität – anbieten. Padberg und Sørensen sind davon überzeugt, dass Investments in Unternehmen, die Technologien und innovative Lösungen für den Erhalt von Ressourcen und zur Effizienzsteigerung einsetzen, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sind.

Nordea Asset Management an der FINANZ’20:

Stand NR: C.24

Programmpunkt:

Thema: Klimalösungen, die Erträge generieren. Seien Sie Teil der Lösung

Klimalösungen, die Erträge generieren. Seien Sie Teil der Lösung Referenten: Johannes Haubrich

Johannes Haubrich Zeit: Mittwoch, 22.01.2020, 12:30 Uhr im Seminarraum I