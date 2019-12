Nordea AM: Neuer Sales Director in Zürich

Stefan Edelmann ist Sales Director bei Nordea AM



Nordea Asset Management hat Stefan Edelmann zum Sales Director ernannt. Er ist seit über 14 Jahren in der Schweizer Investmentindustrie tätig und betreut seit 1. Dezember 2019 vom Zürcher Büro aus die Kunden im Wholesale und im institutionellen Bereich in der Deutschschweiz.

Stefan Edelmann war seit 2015 als Relationship Manager bei BlackRock Asset Management für den Vertrieb von aktiven Anlagefonds an Banken, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz zuständig. Davor hatte er verschiedene Positionen bei GL Funds und UBS in den Bereichen Vertrieb und Marketing inne.

2005 schloss Stefan Edelmann das Studium an der Universität St. Gallen mit einem Mastertitel in Finanzen, Rechnungslegung und Controlling ab. Er ist CAIA-zertifizierter Investment Analyst für alternative Anlagen.

„Mit Stefan Edelmann stösst ein Vertriebsprofi zum Zürcher Team. Er bringt langjährige Erfahrung und das Produkte-Knowhow mit, um die Erfolgsgeschichte von Nordea Asset Management in der Schweiz weiterzuschreiben“, sagt José Machi, Head of Fund Distribution Switzerland. Nordea Asset Management ist seit 20 Jahren in der Schweiz präsent und gehört zu den Pionieren im nachhaltigen Anlegen. Rund 80 Anlagefonds in allen Anlageklassen sind in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.