Nordea AM verstärkt Fokus auf ESG

Nordea baut ESG-Fonds aus (Foto Shutterstock)



Der Nordea 1 - European Value Fund wird per 9. Oktober 2020 mit dem Nordea 1 - European STARS Equity Fund fusioniert. Die Fonds wiesen per Ende Juli gemeinsam ein Volumen von rund 600 Mio. Euro auf.

"Die Zusammenlegung der beiden Fonds spiegelt unser Bestreben wider, in den Bereichen ESG und nachhaltiges Investieren führend zu sein. Es ist unser Ziel, unseren Kunden eine breite Palette von Strategien anzubieten, die ESG vollumfänglich in ihren Anlageprozess integrieren", sagt Eric Pedersen, Leiter des Responsible Investment Teams von Nordea Asset Management.

Fast ein Drittel des Kundenvermögens von Nordea Asset Management wird aktuell in ESG-Strategien verwaltet. Die 2011 eingeführte STARS-Familie besteht heute aus 16 Anlagestrategien. Der Nordea 1 - European STARS Equity Fund wurde 2017 aufgelegt.