ODDO BHF AM: Flexibel in Fixed-Income-Segmente investieren

Bastian Gries, Leiter Investment Grade & Euro Aggregate



Für Investoren in traditionellen Fixed-Income-Produkten stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie man sich für die Zukunft positionieren soll. Nicht nur das Staatsanleihesegment handelt im Durchschnitt zu negativen Renditen, auch für Unternehmensanleihen nähert sich der aktuelle Kreditzyklus dem Ende. Da klassische Benchmark-Produkte per Definition mit positiver Duration "long" sind und Bonitätsrisiken aufweisen, würde ein Anstieg der Zinsen oder eine Ausweitung der Risikoaufschläge zwangsläufig zu Kursverlusten führen.

"Hier bedarf es also neuer Konzepte mit höherer Flexibilität. Zum einen in Bezug auf die Anleihesegmente, in die je nach Marktlage investiert wird (bspw. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Nachranganleihen, etc.), zum anderen in Bezug auf die eingegangene Duration als auch der möglichen Absicherungsmechanismen gegen steigende Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen", erklären Bastian Gries, Leiter Investment Grade & Euro Aggregate und Matthias Lackmann, Portfoliomanager Investment Grade bei ODDO BHF Asset Management.

Duration des Portfolios durch Derivate steuern

So lasse sich innerhalb solcher flexiblen, auf einen absoluten Return fixierten Konzepte die Duration des Portfolios durch entsprechende Derivate bei Bedarf in Richtung Null oder gar ins Negative steuern. Damit sei der Anleger von Zinsänderungsrisiken isoliert, könne aber gleichzeitig möglicherweise noch von den Renditeaufschlägen von Unternehmensanleihen oder auch Staatsanleihen der Peripherie profitieren.

"Hierbei gilt es jedoch zu beachten", so die beiden Experten von ODDO BHF AM, "dass eine Zinsabsicherung durchaus teuer ist – und daher nicht per se eingesetzt werden sollte. Solange sich kein nachhaltiger Trend steigender Zinsen etabliert, sollte ein Fixed-Income-Portfolio auch weiterhin in der Duration ‘long‘ sein. Systembasierte Risikomodelle helfen hierbei, sich etablierende Zinstrends frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig eine Absicherungsstrategie für das Portfolio aufzusetzen." Aufgrund des weit fortgeschrittenen Kreditzyklus rücke auch die Kreditselektion wieder verstärkt in den Fokus, insbesondere bei Emittenten des High Yield-Segments. Insbesondere in diesem Marktsegment waren zuletzt vermehrt "idiosynkratische Events" zu verzeichnen.

"Mit der 'ODDO BHF Credit Opportunities Strategie' haben wir eine erfolgreiche Strategie entwickelt, die flexibel in alle nach unserer Analyse aussichtsreichen Fixed-Income-Segmente investieren kann. Die detaillierte Bonitätsanalyse durch unsere 22 Anleiheexperten führt zur Selektion der gewinnbringendsten Anleihen, mit dem Ziel, ein Portfolio der stärksten Überzeugungen zusammenzustellen", sagen Gries und Lackmann. Abgerundet werde der Investmentansatz durch sehr gut etablierte Risikomodelle für ein erfolgreiches Durations- und Risikomanagement. "Auf diesem Weg ist es auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld möglich, positive Renditen zu erwirtschaften", betonen sie.

ODDO BHF AM an der FINANZ’20:

Stand: C.12

Programmpunkte:

Thema: ODDO BHF Credit Opportunities – how to successfully navigate a challenging fixed income environment

ODDO BHF Credit Opportunities – how to successfully navigate a challenging fixed income environment Referent: Bastian Gries

Bastian Gries Zeit : Dienstag, 21.01.2020, 11 :30, Seminarraum I

Dienstag, 21.01.2020, 11 :30, Seminarraum I Thema: Are unconstrained fixed income strategies the solution of the current low interest rate problem?

Are unconstrained fixed income strategies the solution of the current low interest rate problem? Referent: Ludovic Colin, Stéphane Decrauzat, Bastian Gries, Dr. Agim Xhaja

Ludovic Colin, Stéphane Decrauzat, Bastian Gries, Dr. Agim Xhaja Zeit : Dienstag, 21.01.2020, 16 :00, Seminarraum III