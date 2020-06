ODDO BHF lanciert Private Debt Fund für deutsche KMU

Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der Volkswirtschaft, haben aber oft keinen einfachen Zugang zu Finanzierungsqeullen (Bild von shutterstock.com/keport).



Das Interesse institutioneller Investoren an verzinslichen Kreditfonds nimmt zu. Gleichzeitig suchen mittelständische Unternehmen nach neuen Finanzierungsquellen. Private Debt-Fonds bringen beide Seiten zusammen: Sie bieten potenziellen Investoren ein attraktives Risiko-/Renditeprofil (bei Risiko des Kapitalverlusts) und stellen den Kreditnehmern gleichzeitig flexibles Kapital zur Verfügung. In diesem Umfeld vermeldet ODDO BHF Asset Management das erste Closing des ODDO BHF "Mittelstand" Senior Loan Fund, der sich an professionelle und semiprofessionelle Investoren richtet. Trotz Corona-Krise wurden 131 Mio. Euro eingesammelt. Die Zusagen kamen überwiegend von institutionellen Kunden aus ganz Europa, darunter der ODDO BHF-Gruppe sowie dem Europäischen Investitionsfonds (EIF).

EIF machte im Rahmen des Programms „Private Credit Tailored for SMEs“ eine Zusage von 50 Mio. Euro. Das im Dezember 2018 gestartete Programm kombiniert Ressourcen des EIF und des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Ziel des Programms "Private Credit Tailored for SMEs" ist die Förderung privater institutioneller Investitionen zur Unterstützung von mehr marktorientierten und massgeschneiderten Finanzierungslösungen für europäische KMU und kleine mittelständische Unternehmen.

Zielvolumen von 300 Mio. Euro

Der Fonds fokussiert sich auf deutsche KMU. Diese sind oft in Familienbesitz, innovativ und häufig markführend in ihrem Bereich. Der Fonds wird nun in der Lage sein, erfolgreiche deutsche Mittelstandsunternehmen zu unterstützen, ihre Transformation und ihr Wachstum voranzutreiben. Das Vehikel wird sowohl in vorrangig besicherte Darlehen (Senior Loans) als auch in Unitranche-Finanzierungen investieren, wobei sich das Finanzierungsvolumen der einzelnen Darlehen auf 5 bis 25 Mio. Euro belaufen wird. Die Investitionsphase des Fonds beträgt drei Jahre, sein Zielvolumen 300 Mio. Euro.

Das fünfköpfige Private Debt Team unter der Führung von Dr. Markus Geiger, Leiter Private Debt bei der ODDO BHF AM GmbH, verfügt zusammen über Erfahrung aus mehr als 50 Buy-outs und Unternehmenskäufen im deutschen Mittelstand. Darüber hinaus profitiert das Team von der langjährigen Expertise der ODDO BHF AG, die seit 1987 als Spezialist für komplexe Finanzierungstransaktionen auf dem deutschen Senior Loan-Markt tätig ist. "Mit unserem ersten Private Debt-Fonds bieten wir den vielen hochspezialisierten und innovativen mittelständischen Unternehmen, die oft nicht börsennotiert, sondern in Privatbesitz sind, Finanzierungshilfen an. Ein derart spezialisiertes und fragmentiertes Marktsegment kann nur von Anbietern mit einer starken lokalen Präsenz und Tradition bedient werden. Wir sind stolz darauf, in diesen herausfordernden Zeiten einen Fonds auflegen zu können und wollen dafür werben, ein starker Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands zu werden,“ betont Geiger.

Interessen von Anlegern und Wirtschaftspolitik verknüpfen

Nicolas Chaput, CEO von ODDO BHF AM, ergänzt: „Wir freuen uns, professionellen Investoren eine einzigartige Lösung anzubieten: den Zugang zu den Corporate Champions, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Diese neue Expertise im Private-Debt-Bereich unterstreicht, dass wir als deutsch-französischer Akteur in der Lage sind, unseren Kunden innovative und wertsteigernde Strategien anzubieten.“ Alain Godard, CEO des EIF, erklärt die Strategie von EIF folgendermassen: „Private Debt Fonds bieten kleinen Unternehmen eine effiziente Alternative zu klassischen Bankkrediten durch massgeschneiderte Kredit-Pakete, schnelle Bereitstellung und Flexibilität. Das ist ein wichtiger Teil der Strategie des EIF, die darauf abzielt, institutionelle Anleger stärker an das wirtschaftspolitische Ziel heranzuführen, die Entwicklung und das Wachstum von KMU zu unterstützen. Ich begrüsse daher unsere Zusammenarbeit mit ODDO BHF AM sehr. Zusammen mit der Unterstützung des 'Investitionsplans für Europa' belegt sie das starke Engagement Europas dafür, europäischen Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln zu verschaffen.“