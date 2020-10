ODDO BHF Polaris Fonds-Familie – Qualität im Fokus

Die ODDO BHF Polaris Multi-Asset-Fonds-Familie besteht aus vier Fonds für unterschiedliche Risikoprofile. (Bild: Shutterstock.com/Nitish Waila)



Nach der schnellen Erholung der Aktienmärkte sind viele Aktien überbewertet, Titel aus von Covid-19 besonders betroffenen Branchen wie die Luftfahrt werden noch lange mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mehr denn je kommt es daher auf aktives Management an, darauf die Titel auszuwählen, die auch in einem schwierigen Umfeld bestehen können. Mit einem konsequent an Qualität orientierten Anlagestil ermöglichen die Fonds der ODDO BHF Polaris-Familie eine Kapitalanlage, die auch in Krisenzeiten langfristige Ertragschancen identifiziert.

Die ODDO BHF Polaris Multi-Asset-Fonds-Familie besteht aus vier Fonds für unterschiedliche Risikoprofile, von defensiv bis ausgewogen und von flexibel bis dynamisch. Die Fonds unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Risikoprofil, das durch das maximale Aktienengagement definiert ist. Ansonsten investieren sie gemäss unserem qualitätsorientierten Anlageansatz in ausgewählte klassische Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen, manchmal ergänzt durch Gold. Die kurzfristige Anpassung an das Marktumfeld kann effizient über Derivate erfolgen. Wesentlich für den Anlageerfolg des Fonds ist der klare Fokus auf Qualitätsaktien, auch wenn diese kurzfristig ebenso stark schwanken können. Entscheidend ist, dass sie sich aufgrund ihrer Qualität in der Regel auch wieder schnell erholen. Woran aber ist Qualität zu erkennen?

Wir verstehen unter Qualitätsaktien Papiere stetig wachsender und risikoarmer Unternehmen. Dabei orientieren wir uns stark an den fundamentalen Aussichten einzelner Unternehmen. Im aktuellen Umfeld steht insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle oder externe Schocks im Fokus. Darüber hinaus weisen Qualitätsaktien für uns ein strukturelles Gewinnwachstum auf, das heisst die Märkte, in denen Qualitätsunternehmen tätig sind, wachsen auch unabhängig von guter Konjunktur.

Qualitätsaktien zeichnen sich durch eine geringe Schwankung der Gewinne aus, selten kommt es zu Gewinnrückgängen. Um diese Unternehmen ausfindig zu machen, lohnt es sich drei Faktoren zu analysieren.

1. Die Konjunkturabhängigkeit der Umsätze

Die Umsätze von Herstellern des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmittel, Körperpflege) leiden in Krisenphasen viel weniger als die von Produzenten sehr teurer Konsumgüter oder Industrieprodukte. Ebenfalls sehr stabil sind die Ausgaben für die Gesundheitsvorsorge, zumal die Kosten oft vom Staat oder Versicherungen übernommen werden. Eine Diversifikation der Geschäftstätigkeit nach Regionen, Ländern und einzelnen Kundengruppen reduziert die Gefahr starker Verwerfungen ebenfalls.

2. Das Verhältnis von Fixkosten zu variablen Kosten

Wenn der Umsatz in der Krise zurückgeht, fallen nicht automatisch alle Kosten in gleichem Masse. Ausgaben für Mieten, Leasing, Mitarbeiter, Heizung etc., sogenannte Fixkosten bleiben in der Regel zunächst gleich. Qualitätsunternehmen zeichnen sich durch eine insgesamt niedrige Kostenquote, das heisst eine hohe operative Gewinnmarge aus. Zusätzlich sollten die Fixkosten einen relativ niedrigen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen.

3. Der Verschuldungsgrad

Auch Schulden wirken in der Krise wie fixe Kosten und bringen weitere Schwankungen in die Gewinnzahlen. Qualitätsunternehmen zeichnen sich in der Regel durch geringe oder gar keine Schulden aus (evtl. sogar Cashreserven). Dies dämpft den Einfluss auf die Gewinne und eröffnet generell Potential für höhere Dividenden oder wertschaffende Unternehmenszukäufe.

Strukturelles Wachstum

Neben der Widerstandsfähigkeit gegen Krisen sollten Qualitätsaktien auch strukturelles, also von den Konjunkturzyklen unabhängiges Wachstum aufweisen. Wir sehen diese Perspektiven insbesondere rund um die Themen Digitalisierung, Medizintechnik und -forschung, neue Konsumtrends wie E-Commerce und bargeldloses Bezahlen und den steigenden Schwellenländerkonsum. Qualitätsunternehmen können sich in einem harten Wettbewerbsumfeld behaupten. Die Voraussetzungen dafür sind "ökonomische Burggräben" wie Markenmacht oder Patentschutz. Auch Wechselkosten für die Kunden (z.B. im IT-Bereich oder der Medizintechnik) oder starke Netzwerkeffekte sorgen für eine treue Kundschaft.

Aufgrund dieser Auswahlkriterien weist der Fonds aktuell ein eher defensives Profil auf. Nur 1% des Portfolios sind im krisengeschüttelten Reise- und Freizeitsektor investiert. Mehr als die Hälfte des Portfolios entfällt auf eher defensive Werten, die unserer Analyse nach auch in einer Rezession noch Erträge erzielen können. Bei zyklischen Werten konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit starken Marken oder Netzwerkeffekten. Schliesslich haben wir auch in eine ganze Reihe von Krisengewinnern im Portfolio – Unternehmen zum Beispiel, die vom Trend zum Homeoffice profitieren.

Die Qualität der Polaris-Palette spiegelt sich auch in den Bewertungen der angesehenen Ratingagentur Morningstar wider: aktuell dürfen sich alle vier Polaris-Fonds mit der Höchstbewertung von fünf Sternen schmücken. Damit schneiden sie besser ab als der Marktdurchschnitt.

Disclaimer:

