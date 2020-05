Ossiam mit neuem Leiter Quantitative Strategy & Marketing

Etienne Vincent, Leiter Leiter Quantitative Strategy & Marketing, Ossiam



Der Smart Beta-Investmentspezialist Ossiam, ein Tochterunternehmen von Natixis Investment Managers, hat Etienne Vincent als neuen Head of Quantitative Strategy & Marketing ernannt. Er wird für die Gesamtausrichtung von Ossiam im Bereich der quantitativen Anlagestrategien zuständig sein, welche wiederum in die Marketingstrategie des Unternehmens für Investoren weltweit integriert sind, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Bevor Vincent zu Ossiam wechselte, arbeitete er als Leiter des Global Quantitative Management bei BNP Paribas Asset Management. Innerhalb dieser Tätigkeit war er für den Aufbau des quantitativen Aktien- und Anleihenstrategieteams zuständig. Insgesamt arbeitete er 20 Jahre bei der BNP Paribas Gruppe und hatte in diesen Jahren leitende Positionen in Paris, Brüssel und Hongkong inne. Als Leiter des Global Quantitative Management Teams betreute er Kundenvermögen in Höhe von 14 Mrd. Euro.

Etienne Vincent erwarb an der Mines ParisTech den Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften mit Schwerpunkt Soziologie. Zudem besitzt er ein Zertifikat in Responsible Investment von der Principles for Responsible Investment (PRI) Academy.