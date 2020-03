Partners Group nominiert Tech-Expertin für den Verwaltungsrat

Lisa A. Hook, als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group nominiert.



Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen mit Sitz in Baar (Zug), hat Änderungen und Nominierungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der zugehörigen Ausschüsse bekanntgegeben, die an der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und Aktionärinnen am 13. Mai 2020 vorgeschlagen werden.

Lisa A. Hook wird zur Wahl als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Risk & Audit Committee, des Nomination & Compensation Committee und des Investment Oversight Committee nominiert. Hook verfügt über langjährige Führungserfahrung als C-Level-Managerin in Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sowie aus ihrer leitenden Position in einer Investmentfirma für Privatmärkte. Neben ihren Aufgaben in den Ausschüssen soll sie laut Medienmitteilung einen Beitrag zu den strategischen Initiativen auf Verwaltungsratsebene leisten, wobei der Schwerpunkt auf unternehmerischer Governance zum Nutzen von Partners Groups Portfoliounternehmen, insbesondere in den USA, liegen wird.

Darüber hinaus werden sich zwei derzeitig unabhängige Verwaltungsratsmitglieder am 13. Mai 2020 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Patrick Ward, derzeitiger Chairman UK und Middle East, tritt nach sieben Jahren als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zurück. Er wird dem Unternehmen jedoch als Senior Advisor erhalten bleiben. Michelle Felman stellt sich ebenfalls nach vier Jahren als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Auch sie wird als Senior Advisor für Partners Group tätig bleiben.