Patrimonium erweitert Investor Relations-Team

Beatrice Wyssmann Jenni und Clemens Schreiber haben in das Investor Relations-Team von Patrimonium gewechselt.



Patrimonium verstärkt das Investor Relations-Team mit Beatrice Wyssmann Jenni und Clemens Schreiber. Sie sollen zum weiteren Ausbau des institutionellen Geschäfts mit Pensionskassen und Versicherungen in der Schweiz und im Ausland sowie zur Vertiefung der Kundenbeziehungen beitragen. Beide bringen breite Markt- und Produktkompetenz sowie etablierte Kundenbeziehungen mit. Das Team besteht nun aus sechs Personen und wird von Christophe Morize geleitet.

Wyssmann Jenni verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, davon über 24 Jahre im Asset Management. Bei Swiss Life Asset Management leitete sie die letzten fünf Jahre den Bereich Sales & Marketing Schweiz, wo sie das Drittkundengeschäft ausbaute. Davor war sie Head Sales Institutionelle Kunden Schweiz bei GAM/Julius Bär Asset Management und Relationship Manager bei Credit Suisse Asset Management und Private Banking. Ihre berufliche Laufbahn startete sie als Foreign Exchange Economist beim damaligen Schweizerischen Bankverein (SBV). Sie hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Bern und ist Certified Financial Analyst and Portfolio Manager sowie CIWM.

Schreiber verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Privatmarkt-Investitionen mit institutionellen Kunden. Er arbeitete zuvor bei StepStone Group / Swiss Capital Alternative Investments und betreute vor allem Pensionskassen und Versicherungen. Zudem baute er eine Anlagestiftung für schweizerische Pensionskassen mit auf. Davor war er mehrere Jahre als Unternehmensberater in der Energiebranche tätig. Schreiber besitzt einen Master of Science in Economics der University of London, einen Master of Business Administration der Cass Business School London und ist CAIA Chartholder.