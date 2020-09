Patrizia eröffnet Standort in Zürich

Aaron Scott, Head of Strategy & ESG bei Patrizia



Der Anbieter für Immobilieninvestments Patrizia hat in Zürich einen Standort eröffnet. Das Büro an der Bahnhofstrasse soll einen besseren Zugang zu institutionellen Investorinnen und Investoren in der Schweiz ermöglichen.

Aaron Scott wird neuer Head of Strategy & ESG und soll den strategischen Fokus auf das Thema nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlagen in sämtliche Unternehmensprozesse integrieren. Er verfügt über 20-jährige Erfahrung im Change Management und der Strategieentwicklung. Bevor er zu Patrizia stiess, arbeitete er bei der National Australian Bank in Melbourne sowie bei der UBS in London und Zürich. Scott berichtet direkt an Co-CEO Thomas Wels.