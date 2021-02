PensExpert verstärkt Verwaltungsrat mit einem Digital-Marketing-Experten

Dimitri Wittwer soll die Digital-Marketing-Strategie von PensExpert vorantreiben.



Um die Erfahrung und das Fachwissen rund um das Thema Vorsorge der Öffentlichkeit und den Kundinnen und Kunden besser zugänglich zu machen, will PensExpert die digitalen Kanäle ausbauen. Zu diesem Zweck engagiert das Unternehmen Dimitri Wittwer als Verwaltungsrat. Er vertritt mehrere Mandate in den Bereichen IT, Marketing und Real Estate. Zudem ist Wittwer Strategy Director und Partner bei Gridonic, wo er unter anderem für Versicherungs- und Finanzdienstleitungsunternehmen digitale Strategien entwickelt und umsetzt. Weiter ist er Dozent und coacht verschiedene Startups.

Zuvor war Wittwer als Senior Strategy Consultant bei Notch Interactive und als Marketing Strategy Manager bei Credit Suisse tätig. Er hat in Fribourg und Bern Wirtschaft studiert und im Bereich Markenführung an der Universität Bern und der Columbia University in New York promoviert.