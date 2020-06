PGIM Fixed Income hat neu einen Leiter Institutional Sales

Jacques-Etienne Doerr, Leiter Institutional Sales bei PGIM Fixed Income



PGIM Fixed Income hat Jacques-Etienne Doerr mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position des Leiters Institutional Sales für die Schweiz mit Sitz in Zürich berufen. Doerr wird Mitglied der Client Advisory Group EMEA von PGIM Fixed Income und berichtet an Sarah McMullen, Leiterin Client Advisory EMEA. Er ist verantwortlich für die Vertiefung der Kundenbasis des Vermögensverwalters in der Schweiz.

Doerr verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche, wobei er den grössten Teil dieser Zeit in der Schweiz tätig war. In den vergangenen zwölf Jahren war er bei Vanguard Investments Schweiz engagiert, zuletzt als Managing Officer und Leiter Business Development, wo er 2008 die Schweizer Niederlassung von Vanguard aufgebaut und das Geschäft erweitert hatte. Zuvor war Doerr als Country Head für die Investment Management Division von Lehman Brothers International (Europa) und als Director Business Development und Client Relationship Management bei GMO Schweiz GmbH tätig. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Positionen bei Julius Bär Group und Lombard Odier Group inne.