Pictet AM eröffnet erstes US-Büro in New York City

Elizabeth Dillon, Leiterin Pictet Asset Management (USA) Corp.



Pictet Asset Management hat am Montag die offizielle Eröffnung seines ersten US-Büros in New York City bekanntgegeben. Das neue Büro ,Pictet Asset Management (USA) Corp., befindet sich in der 5th Avenue 712 und wird von Elizabeth Dillon geleitet. Unterstützt wird sie von Mike Acker, Leiter Key Accounts, Nick Mavro, Leiter US Institutional, und Jorge Corro, Leiter US Offshore.

Dillon kehrt nach 19-jähriger Tätigkeit für Pictet Asset Management in Genf und London, zuletzt als Leiterin Global Financial Institutions, in ihre Heimat New York zurück und wird CEO von Pictet Asset Management (USA) Corp..