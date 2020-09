Pimco baut Team in der Schweiz aus

Marc Schumacher ist neuer Senior Vice President und Account Manager in der Zürcher Niederlassung von Pimco.



Der Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere Pimco stockt mit mehreren Neuzugängen das bestehende Team am Standort Zürich auf insgesamt 15 Kundenbetreuungsspezialisten auf.

Marc Schumacher wird als Senior Vice President und Account Manager im Global Wealth Management Team eng mit Kantonal-, Regional- und Privatbanken sowie unabhängigen Vermögensverwaltern zusammenarbeiten. Bevor er 2020 zu Pimco stiess, war er als Executive Director bei AllianceBernstein in der Schweiz zuständig für das gesamte Grosskundengeschäft. Davor arbeitete er für J.P. Morgan Asset Management. Weitere Stationen waren die Bank Vontobel und die Privatkunden-Abteilung der Credit Suisse. Schumacher verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Investmentbereich. Er hat in Physikalischer Chemie an der ETH Zürich promoviert und hält einen Masterabschluss in Geowissenschaften von der Universität Bern. Er ist CIIA-Charterholder.

Das Global Wealth Management wird darüber hinaus durch Robert Eugster als Account Manager gestärkt. Zuvor arbeitete er im Investment-Banking von BNP Paribas in London, wo er für den institutionellen Vertrieb von Währungs- und Zins-Derivaten zuständig war. Davor arbeitete er mehrere Jahre im Handel einer Schweizer Privatbank. Zu Beginn seiner Karriere war Eugster in verschiedenen Abteilungen der Division Private Banking bei der Credit Suisse tätig. Er verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Investment- und Finanzdienstleistungsbereich. Seinen Finanz-Master absolvierte er an der Cass Business School der City, University of London, wo er sich auf Investment Management spezialisiert hatte.

Ebenfalls zum Global Wealth Management Team stösst Simone Torsello als Account Associate. Bisher war er bei der HSBC Private Bank in Zürich für UHNWI-Kunden zuständig. Zuvor war er Anlageberater bei Raiffeisen. Er hat zwölf Jahre Investment- und Finanzdienstleistungserfahrung und hält einen Masterabschluss in Advanced Finance von der IE Business School in Madrid sowie einen Bachelorabschluss in Business Administration mit Vertiefung in Banking und Finance von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Schliesslich stösst Diana Truong als Account Manager zum institutionellen Team am Standort Zürich. Zuvor war sie Portfoliomanagerin bei der Bank Julius Bär in Zürich. Sie verfügt über sechs Jahre Erfahrung im Investment- und Finanzdienstleistungsbereich, hält einen Masterabschluss im Bank- und Finanzwesen von der Universität Zürich und ist CFA-Charterholder.