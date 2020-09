Pimco beruft Notenbanker in Global Advisory Board

Mark Carney wurde in das globale Beratergremium von Pimco berufen.



Pimco beruft den Ökonomen und früheren Gouverneur der britischen und kanadischen Notenbank Mark Carney in sein Global Advisory Board. Das Beratergremium liefert den Investment-Spezialisten von Pimco Informationen und Einsichten in globale wirtschaftliche, politische und strategische Entwicklungen und deren Implikationen für die Finanzmärkte. Geleitet wird das Global Advisory Board von dem ehemaligen Vorsitzenden der US-Zentralbank Ben Bernanke.

Carney ist derzeit UN-Sondergesandter für Finanzen und den Kampf gegen den Klimawandel (UN Special Envoy on Climate Action and Finance). Von März 2013 bis März 2020 war er Gouverneur der britischen Notenbank (BoE), Vorsitzender des Geldmarkt-Komitees, des finanzpolitischen Komitees sowie des Komitees für Finanzmarktaufsicht. Zusätzlich war er von 2011 bis 2018 Vorsitzender des Gremiums für Finanzmarktstabilität (FSB) sowie Erster Vize-Vorsitzender des Ausschusses für Systemische Risiken in Europa. In den Jahren von 2008 bis 2013 war er Gouverneur der kanadischen Notenbank.

Neben Carney und Bernanke gehören dem Gremium fünf weitere hochkarätige Mitglieder an: Gordon Brown, ehemaliger Premierminister von Grossbritannien sowie britischer Finanzminister; Ng Kok Song, früherer Chief Investment Officer der Investment Corporation (GIC) der Regierung von Singapur; Anne-Marie Slaughter, ehemals Direktorin für politische Planung im US-Aussenministerium; Joshua Bolten, ehemaliger Stabs-Chef im Weissen Haus; sowie Jean-Claude Trichet, Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank.