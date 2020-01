Premium Assets stärkt Anleihen-Expertise

Alexandre Dugerdil, Fixed Income Portfolio Manager, Premium Assets



Premium Assets engagiert Alexandre Dugerdil als Fixed Income Portfolio Manager, wie der 2012 in Genf gegründete Vermögensverwalter am Montag bekanntgegeben hat. Dugerdil verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Anlage von Anleihen und war in dieser Anlageklasse in verschiedenen Positionen als Portfolio- und Fondsmanager in Genf tätig, insbesondere bei Syz Asset Management, der Royal Bank of Canada und der Unigestion. Alexandre Dugerdil hat einen Master-Abschluss in Corporate Finance der Universität Genf.