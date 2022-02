Price Hubble mit neuem Chief Data Officer

Yann Landrin-Schweitzer, Chief Data Officer, Price Hubble



Price Hubble hat die Geschäftsleitung erweitert. Am 1. Februar 2022 trat Yann Landrin-Schweitzer als neuer Chief Data Officer in das Management-Team ein und verantwortet die Steuerung und das Management der Daten von Price Hubble, wie das KI-Analyse- und Datenunternehmen für die Immobilienbranche am Mittwoch mitteilte.

Landrin-Schweitzer verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Daten und künstliche Intelligenz. Zuletzt war er im Bereich des Datenschutzes tätig und half Organisationen bei der Schaffung einer vertretbaren Datenschutzarchitektur. Davor war er Head of Data bei Delivery Hero, wo er die regionalen Marken der Gruppe in EMEA und Asien bei der Produktverbesserung durch KI und datengestützte Funktionen unterstützte. Er war ausserdem in den Bereichen Daten und KI bei Netflix, Yahoo und Autodesk tätig.

Seit dem letzten November arbeitet Price Hubble im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Credit Suisse und dem Immobilien- und Hypothekendienstleister Money Park zusammen. Die Kunden der Credit Suisse profitieren dabei von einer Immobilienplattform, die ihnen das Navigieren durch den gesamten Immobilien-Lebenszyklus ermöglicht.