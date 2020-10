Quintet ernennt Chef für den Schweizer Markt

André Del Piero, Market Head Domestic Switzerland, Quintet Switzerland



Quintet Switzerland, Mitglied der Quintet Private Bank, hat am Montag die Ernennung von André Del Piero zum Market Head Domestic Switzerland bekanntgegeben. Seine Aufgabe wird es sein, ein erstklassiges Kundenberaterteam aufzubauen, das sich auf die Betreuung von in der Schweiz ansässigen Kunden und deren Familien konzentriert.

Del Piero verfügt über jahrelange Erfahrung in der strategischen und holistischen Beratung von wohlhabenden Familien und Family Offices. Zuletzt war er als Head UHNWI & Single Family Offices für die deutschsprachige Region bei BNP Paribas Wealth Management (Schweiz) tätig. Zuvor war er als Head Premium Clients bei Credit Suisse (Schweiz) für die Region Mittelland verantwortlich und in dieser Funktion auch Mitglied des Regional Executive Committee von Credit Suisse Mittelland. Ausserdem amtete er als Managing Director eines Single-Family Office mit Sitz in der Deutschschweiz. Eine weitere Station in seiner Karriere war bei UBS Wealth Management, wo er sich auf vermögende Schweizer Privatkunden konzentrierte.

Del Piero verfügt über einen Master-Abschluss in Corporate Finance der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und ist zudem Absolvent des Executive Programs des Swiss Finance Institutes Zürich. Er ist eidgenössisch diplomierter Bankfachexperte und zertifizierter Verwaltungsrat SAQ. An der University of Gloucestershire in England verfasste er ein Doctoral Research Paper mit dem Titel "How Family Offices Decide".