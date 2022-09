Radicant ernennt Rouven Leuener zum Chief Product Officer

Vor Radicant war Rouven Leuener bei Comparis und bei der NZZ Media Group tätig. (Bild: zvg)



Rouven Leuener bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Digital Product Development und Management mit zu Radicant, teilt das Unternehmen mit. In seiner Verantwortung als CPO liege die Entwicklung des für den Kunden bestmöglichen digitalen Bankerlebnisses – das er dank Hyper-Personalisierung, Deep Tech und der Weiterentwicklung der radicant Web-Plattform realisieren will.

Ab 2019 war Rouven als Chief Product & Marketing Officer bei Comparis für die Neuausrichtung aller Customer Journeys und Business Modelle verantwortlich. Davor war er vier Jahre bei der NZZ Media Group tätig, zuletzt als Group Head of Digital Products.

Rouven Leuener hat einen Master of Arts in Communication Sciences and Economics der Universität Zürich sowie einen Business Master in Digital Media Management der Teesside University Hyper Island (UK).

Das Startup Radicant gilt als erste digitale und kollaborative Anbieterin von nachhaltigen Finanzdienstleistungen, die sich strategisch an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichtet. Das Unternehmen befindet sich nach eigenen Angaben derzeit in der Aufbauphase und hat im Mai 2022 die Banklizenz der Finma erhalten.