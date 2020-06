Raiffeisen und Helvetia beenden Vertriebskooperation

Raiffeisen und Helvetia beenden ihre Kooperation im Bancassurance-Geschäft.



Die Partnerschaft zwischen Helvetia und Raiffeisen besteht seit 1999. Der Entscheid habe keinen Einfluss auf bestehende Kundenbeziehungen von Helvetia und Raiffeisen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Kundenbetreuung werde weiterhin professionell und bedürfnisgerecht durch Helvetia sichergestellt. Helvetia generierte über die Raiffeisen-Vertriebskanäle im Geschäftsjahr 2019 primär im Schweizer Einzel-Lebengeschäft ein Geschäftsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich, was leicht unter 10 Prozent des Neugeschäfts dieses Bereichs entspricht. Der daraus resultierende Ergebnisbeitrag wirkte sich nur unwesentlich im tiefen einstelligen Millionenbereich auf den Gewinn von Helvetia in 2019 aus.

Raiffeisen Schweiz hat die Kooperation im Versicherungsbereich im ersten Semester 2019 öffentlich ausgeschrieben. Ziel sei es, die Produkt- und Servicepalette entlang der Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden weiter auszubauen. Zurzeit würden diesbezüglich Gespräche laufen. Der finale Entscheid werde nach Abschluss dieser Gespräche kommuniziert.

Helvetia beabsichtigt laut eigenen Angaben, mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bancassurance-Geschäft in den Bereichen Absicherung von Wohneigentum, Anlegen und Pension, im fortschreitenden technologischen Wandel weitere Geschäftsfelder zu erschliessen und den Aufbau ihrer Ökosysteme voranzutreiben. Der Versicherer werde dabei noch zielgerichteter digitale Wege zur Verwirklichung von Innovationen und Kooperationen verfolgen.