Reyl ernennt Chief Investment Officer

Nicolas Besson, Chief Investment Officer, Reyl Intesa Sanpaolo (Bild: ZVG)



Reyl Intesa Sanpaolo hat Nicolas Besson mit Wirkung vom 1. April 2022 zum Chief Investment Officer ernannt, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Von Genf aus wird er in erster Linie für die Überwachung der Anlagetätigkeiten der verschiedenen Anlageklassen verantwortlich sein. Besson verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Bankbranche in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzstrategie.

Seine Expertise erwarb er bei Unigestion, Republic National Bank of New York, der LODH-Gruppe, wo er globaler Co-Head of Fixed Income war, und bei HSBC Private Bank als Leiter des Anleihenmanagements und der Anleihenstrategie in Genf. Nach einem Abstecher zur Credit Suisse kam er 2015 als Leiter Obligationen und Senior Portfolio Manager zu Reyl, bevor er zum stellvertretenden Investment Director ernannt wurde.

Neben der Aufsicht über die Anlagetätigkeiten, die das gesamte Spektrum der Anlageklassen abdecken, werde sich Besson auf die Entwicklung einer Plattform für kollektive Anlageprodukte und Beratungsdienstleistungen sowie auf die vollständige Integration der Impact-Dimension in Zusammenarbeit mit Jon Duncan, dem Chief Impact Officer der Bank, konzentrieren.