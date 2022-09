Ricardo Reis ist Carl-Menger-Preisträger 2022

Ricardo Reis lehrt an der London School of Economics. (Bild: zvg)



Der Verein für Socialpolitik (VfS) vergibt alle zwei Jahre im Rahmen seiner Jahrestagung den Carl-Menger-Preis für innovative internationale Forschung auf den Gebieten der monetären Makroökonomie, Geld- und Währungspolitik. Er ist nach dem österreichischen Ökonomen und Mitbegründer der Österreichischen Schule benannt und mit 20'000 Euro dotiert.

Carl-Menger-Preisträger des Jahres 2022 ist Ricardo Reis von der London School of Economics and Political Science. Reis gehört zu den führenden Makroökonomen Europas. Seine Forschungsarbeiten zum Verständnis von Preisrigiditäten, zur Inflationsdynamik und zur Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen bezeichnet der VfS als wegweisend: "Mit seinen Beiträgen gestaltet er den Dialog zwischen Forschung und Öffentlichkeit und nimmt als geschätzter Berater aktiv an wirtschaftspolitischen Debatten im In- und Ausland teil."

Ricardo Reis ist ein portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler. Er wurde an der Harvard University promoviert, forschte acht Jahre an der Columbia University und kehrte 2016 an seine Alma Mater, der London School of Economics, zurück. Er war und ist Mitherausgeber der angesehensten internationalen Fachjournale wie der "American Economic Review", dem "American Economic Journal: Macroeconomics" und dem "Journal of Monetary Economics". Er berät zudem verschiedene Zentralbanken und Institutionen.

Reis ist mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem "Bernácer Prize" für die besten europäischen Ökonomen/innen unter 40 Jahre.

Der Carl-Menger-Preis wurde ihm am Dienstag in Basel von SNB-Präsident Thomas Jordan überreicht.