Robeco ernennt Head of Alternative Alpha Research

Mike Chen, Head of Alternative Alpha Research, Robeco (Bild: ZVG)



Mike Chen heisst der neue Head of Alternative Alpha Research bei Robeco, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilte. Er ist in der New Yorker Niederlassung von Robeco tätig, werde aber auch viel Zeit in Rotterdam verbringen und berichtet an Weili Zhou, Leiterin des Quant Equity Research Teams von Robeco.

Mike Chen kommt von PanAgora, wo er als Head of Sustainable Investments tätig war. Darüber hinaus war er für die Modellforschung und -entwicklung in der Aktienabteilung verantwortlich und beteiligte sich an der täglichen Verwaltung von Quant-Portfolios. Vor seiner Tätigkeit bei PanAgora war er Quant Portfolio Manager im Scientific Active Equity (SAE)-Team von BlackRock, wo er unter anderem für das Portfoliomanagement und die Erforschung von Alpha-Insights für die gesamte SAE Plattform zuständig war. Er begann seine Karriere bei Morgan Stanley in New York, nachdem er 2005 an der University of Illinois in Elektrotechnik und Computertechnik promoviert hatte.

Diese Ernennung folgt auf jene von Harald Lohre, der kürzlich zum Executive Director of Quant Equity Research

bei Robeco ernannt wurde.