Robeco ernennt Klimastrategen

Lucian Peppelenbos, Klimastratege bei Robeco



In einer neu geschaffenen Position wird Lucian Peppelenbos die Klimaschutzstrategie von Robeco und RobecoSAM weiterentwickeln und verbessern. Darüber hinaus wird der Klimastratege bei der Festlegung weiterer Schritte zur Senkung des Kohlenstoff-Fussabdrucks der Investitionen von Robeco und dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft unterstützen. Er übernimmt zudem den Vorsitz der Arbeitsgruppe Klimawandel und rapportiert an Carola van Lamoen, die das Team von Experten für nachhaltige Investments leitet.

Peppelenbos kommt von APG Asset Management, wo er als Senior Responsible Investment und Governance Specialist für die ESG-Integration in Investmentportfolios und das Engagement bei Beteiligungsunternehmen mit Schwerpunkt Klimawandel verantwortlich war. Davor arbeitete er unter anderem als Berater für das niederländische Parlament. Peppelenbos hat an der Universität Wageningen in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften promoviert.