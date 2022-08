Robeco holt Portfoliomanagerin von Pictet

Aliki Rouffiac, Portfoliomanagerin im Sustainable Multi Asset Solutions-Team, Robeco (Bild: ZVG)



Robeco stellt Aliki Rouffiac als Portfoliomanagerin im Sustainable Multi-Asset-Solutions-Team ein, wie der Asset Manager mitteilte. Sie wird von London aus arbeiten und Colin Graham unterstellt sein, dem Head of Multi Asset Strategies und Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Research und im Anlagemanagement in den Bereichen Multi-Asset und Anleihen. Rouffiac war zuvor bei Pictet als Multi-Asset-Anlagemanagerin tätig. Dort war sie mitverantwortlich für Strategie und Anlagenauswahl, Portfoliokonstruktion und -management sowie ESG-Research.

Rouffiac verfügt über einen Abschluss als Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der Nationalen & Kapodistrian-Universität Athen sowie als Master in Finance der Imperial College Business School, London. Ausserdem ist sie Certified Financial Analyst (CFA) und besitzt ein CFA Certificate im Bereich ESG Investing.