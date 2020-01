RobecoSAM ernennt Head of Sales für die Schweiz

Sandra Cafazzo, Head of Sales für die Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung bei RobecoSAM



RobecoSAM, der sauf Sustainable Investing fokussierte Investmentspezialist, hat am Dienstag die Ernennung von Sandra Cafazzo zum Head of Sales für die Schweiz mit Wirkung vom 1. Februar 2020 bekanntgegeben. Sie wird zudem Mitglied der Geschäftsleitung von RobecoSAM. Als Head of Sales wird sie für die Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen zu Wholesale- und institutionellen Kunden in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich sein.

Sandra Cafazzo bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung im Asset- und Wealth-Management mit und war zuletzt als Senior Vice President bei Pimco in Zürich tätig, mit Fokus auf Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung für institutionelle Kunden. Zuvor war sie in unterschiedlichen Positionen bei Merrill Lynch und Wellington Management in London tätig. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei der UBS im Portfoliomanagement, bevor sie in die Anlageberatung wechselte. Sandra Cafazzo hat einen MBA von der London Business School, hält die CFA-Zertifizierung und ist Mitglied des Vorstands der CFA Society Schweiz.