Rothschild Co ernennt neuen geschäftsführenden Gesellschafter

Javed Khan, Managing Partner, Rothschild & Co Gestion (Bild: Rothschild & Co



Rothschild & Co hat bekannt gegeben, dass Javed Khan, Head of Merchant Banking, zum Managing Partner von Rothschild & Co Gestion ernannt wurde, der für die Geschäftsführung von Rothschild & Co verantwortlichen Einheit. Als solcher wird er mit dem Executive Chairman Alexandre de Rothschild und den beiden anderen Managing Partnern, Robert Leitão und François Pérol zusammenarbeiten. Parallel zur Berufung Khans ist Marc-Olivier Laurent als Managing Partner zurückgetreten. Er wird der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2022 als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Javed Khan, Mitgründer des Unternehmens Merchant Banking im Jahr 2009, ist Vorsitzender des Merchant Banking Management Committee und der Investment Committees für Corporate Private Equity und Direct Lending Funds. Er ist einer der beiden Co-Managing Partner von Five Arrows Principal Investments (FAPI) und Mitglied des Executive Committee der Rothschild & Co Group. Bevor er 2009 zu Rothschild & Co kam, war Khan Managing Director in der Private Equity Group der Blackstone Group in London. Davor war er 12 Jahre bei DLJ, davon die letzten fünf Jahre bei DLJ Merchant Banking in London, wo er sich hauptsächlich auf Investitionen im Gesundheitswesen konzentrierte. Er sitzt derzeit im Vorstand von The Binding Site, Centric Health und RLDatix. Khan ist Absolvent der University of Pennsylvania, wo er gleichzeitig BAS/BS-Abschlüsse von der School of Engineering bzw. der Wharton School erwarb. Er besitzt ausserdem einen MBA der Harvard Business School und ist Vorstandsmitglied des Jerome Fisher Management & Technology-Programms der University of Pennsylvania.

Marc-Olivier Laurent ist Executive Chairman von Merchant Banking, das er mitgründete und bis 2019 leitete. Er fungiert auch als Managing Partner des Five Arrows Long Term Fund, dem Corporate Private Equity-Fonds von Rothschild & Co, der sich auf Investitionen in grosse Unternehmen spezialisiert hat. Laurent kam 1993 als Managing Director zu Rothschild & Co und wurde 1995 Partner. Gleichzeitig war er Mitglied der Geschäftsleitung der Investmentsparte von Rothschild & Co (ehemals Paris Orléans), der Gruppen-Holdinggesellschaft.