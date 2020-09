Rücktritt aus dem Verwaltungsrat von Raiffeisen

Anne Bobillier tritt aus dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz zurück.



Anne Bobillier hat dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz ihren Rücktritt mit Wirkung per 30. September 2020 bekannt gegeben. Ihre Demission erfolge aus persönlichen Gründen, schreibt Raiffeisen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Die ausserordentliche Delegiertenversammlung hatte Anne Bobillier am 16. November 2019 in den Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz gewählt. Sie war Mitglied des Strategie- und Finanzausschusses.

Über eine Ersatznomination für den frei werdenden Verwaltungsratssitz zu Handen der Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz entscheidet der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt.