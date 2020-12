RWC Partners eröffnet Büro in Zürich

Stefan Hirter, Leiter Business Development von RWC Partners in der Schweiz



RWC Partners hat Stefan Hirter zum Leiter Business Development in der Schweiz ernannt. Hirter wird in einer Repräsentanz tätig sein, die RWC in Zürich eröffnet. Er kommt von Fidelity International, wo er als Verkaufsleiter für die Schweiz und Liechtenstein tätig war. In dieser Funktion war er für die Betreuung einer Vielzahl von Kunden verantwortlich, darunter Banken, Versicherungen, Family Offices und externe Vermögensverwalter. Zuvor war er mehr als acht Jahre bei Credit Suisse Asset Management tätig, zuletzt als Leiter des Wholesale-Geschäfts für die Schweiz und Liechtenstein.

RWC Partners ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Hauptsitz in London. Der Spezialist für europäische Aktien und globale Dividendentitel verwaltet rund 20 Mrd. USD.