Schroders ernennt neuen Global Head of Sustainable Investment

Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment bei Schroders



Schroders hat am Mittwoch die Beförderung von Andy Howard zum Global Head of Sustainable Investment bekanntgegeben. Seit 2016 war er Head of Sustainable Research bei Schroders und in dieser Position massgeblich an der Entwicklung des firmeneigenen ESG-Toolkits beteiligt. Zusätzlich zu seinem Engagement in der Nachhaltigkeitsforschung wird er neu die Stewardship-Aktivitäten des Sustainable Investment-Teams beaufsichtigen sowie die aktive Eigenverantwortung in der Gruppe vorantreiben. Howard wird an Charles Prideaux, Global Head of Investment, berichten.

Gleichzeitig verabschiedet sich Jessica Ground, Global Head of Stewardship, nach über 20 Jahren vom Vermögensverwalter. Seit Studienabschluss bekleidete sie verschiedenste Positionen innerhalb der Investitionsabteilung und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Stewardship-Ansatzes und des Nachhaltigkeitsbekenntnisses von Schroders.