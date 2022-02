Schweiz und Singapur planen gemeinsam internationale Fintech-Konferenz

Das erste Point Zero Forum wird vom 21. bis 23. Juni 2022 in Zürich stattfinden. (Bild: Shutterstock.com/white Mocca)



Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und Elevandi, eine von der Monetary Authority of Singapore (MAS) gegründete Einrichtung, organisieren das erste Point Zero Forum vom 21. bis 23. Juni 2022 in Zürich gemeinsam, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Montag bekannt gab. Die Veranstaltung soll als Plattform für globale Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor dienen, um einen intensiven Austausch von Ideen und Wissen voranzutreiben und um Fintech und Web3 in der digitalen Wirtschaft voranzubringen. Mehr Informationen finden sich auf der neu aufgeschalteten Webseite.

"Als einer der weltweit führenden und innovativen Finanzplätze ist die Schweiz ein idealer Gastgeber, um internationale Finanzmarkt- und Aufsichtsbehörden mit neuen Akteuren aus der Welt der Fintechs an einen Tisch zu bringen", sagt Bundesrat Ueli Maurer. Die Schweiz pflege mit Singapur seit langem einen intensiven Finanzdialog.

Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), ergänzt: "Die SNB und die MAS arbeiten im Fintech-Bereich eng zusammen und beide sind im BIZ Innovation Hub mit dem Center Schweiz und dem Center Singapur stark engagiert. Die Fähigkeit, technologische Innovation zu schaffen und umzusetzen, ist ein wichtiger Erfolgs- und Stabilitätsfaktor für die Finanzsektoren in Singapur und der Schweiz."