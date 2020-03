SFAMA mit neuem Präsidenten

Iwan Deplazes, neuer Präsident der SFAMA



Als Nachfolger von Felix Haldner, Partner Partners Group, ist Iwan Deplazes neuer Präsident des Vorstands der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Das Amt des Vizepräsidiums übernimmt Charlotte Bänninger von Martin Jufer, Mitglied der Geschäftsleitung und Regionalleiter Kontinentaleuropa GAM Holding. Laurent Ramsey wird neues Vorstandsmitglied und ersetzt Nicolas Tschopp, General Counsel Pictet Asset Management.

"Ich freue mich, zusammen mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung einen Beitrag an den Ausbau der Schweiz zu einem der führenden Asset-Management-Standorte zu leisten. Das Asset Management hat sich neben den traditionellen Eckpfeilern des Banken- und

Versicherungsgeschäfts als eine wichtige Säule des Schweizer Finanzplatzes etabliert und in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen – vor allem in den Bereichen Altersvorsorge, Klimawandel und alternative Anlagen. Diese Entwicklung gilt es weiter zu unterstützen und verstärken", lässt sich Iwan Deplazes in der Medienmitteilung vom Dienstag zitieren.

"Die Prioritäten der SFAMA heissen Promotion des Asset Managements, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Marktzugangsthemen. Den eingeschlagenen Weg gehen wir konsequent weiter und streben dabei eine verstärkte Bündelung der Aktivitäten aller relevanten Akteure an, um die Interessen der Asset Manager und ihrer Kunden noch besser vertreten zu können. Kooperationen werden bei dieser Grosswetterlage eine hohe Bedeutung haben, denn es geht nicht alleine um Banken, Versicherungen oder Asset Manager", erklärt Markus Fuchs, Geschäftsführer der SFAMA.

Der SFAMA Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: Iwan Deplazes, Präsident; Charlotte Bänninger, Vizepräsidentin; André Bantli, BlackRock Asset Management; Felix Haldner; Martin Jufer; Laurent Ramsey; Alex Schwarzer, Vontobel Asset Management; Markus Steiner, State Street Bank International; Patrick Tschumper, Credit Suisse Investor Services; André Ullmann, AXA Investment Managers Schweiz.