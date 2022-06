SIX bietet CO2-Emissionsdaten an

Die Datensätze enthalten detaillierte CO2-Emissionsdaten von mehr als 5’000 der grössten globalen Unternehmen. (Bild: Shutterstock.com/Tr Stok)



SIX bietet ab sofort die Emissionsdatensätze von Urgentem an. Die Firma ist ein führender unabhängiger Anbieter von Daten zu Treibhausgasemissionen und wissenschaftsbasierter Klimarisikoanalysen. Die Datensätze enthalten laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch umfassende und detaillierte CO2-Emissionsdaten von mehr als 5’000 der grössten globalen Unternehmen mit modellierten Daten für mehr als 30’000 Wertpapiere. Weiter zählen Datenbestände zu Emissionszielen und Temperaturwerten dazu. Alle Datenbestände werden laut SIX einer gründlichen Qualitätsprüfung und Datenbereinigung unterzogen, bevor sie angewendet und den Kunden von SIX über das Secure File Transfer Protocol (SFTP) bereitgestellt werden.

Das Verständnis, die Messung und die Steuerung von Klimarisiken und -chancen sowie ihrer Auswirkungen auf Anlageentscheidungen stellten für Kunden von SIX einen wichtigen Fokusbereich dar. Die Partnerschaft sei der nächste Schritt in der Strategie von SIX, ihre Kunden dabei zu unterstützen, nachhaltige Anlagen zu fördern.