SIX Digital Exchange unter neuer Leitung

David Newns, neuer Leiter der SIX Digital Exchange (Bild: ZVG)



SIX engagiert David Newns als neuer Leiter der SIX Digital Exchange (SDX), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Da die technische Entwicklung der Hauptplattform abgeschlossen und die Test- und Skalierungsphase für den vollen Betrieb im Gang sei, erwarte SDX ihre aufsichtsrechtliche Genehmigung. Im Rahmen dieser Vorbereitungen übergibt Tim Grant die Leitung an Newns. Die Aufgabe von Newns werde darin bestehen, SDX reibungslos in die nächste Betriebs- und Wachstumsphase zu führen.

Newns ist ein internationaler Kapitalmarktexperte mit fundierter Kenntnis der regulierten Finanzdienstleistungsbranche. Er kommt von State Street, wo er zuletzt als Senior Managing Director und globaler Leiter der GlobalLink Execution Services tätig war.