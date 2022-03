SIX nimmt ESG-Daten von Sustainalytics auf

SIX bietet neue umfassende ESG-Daten zur EU-Taxonomie und zur Sustainable Finance Disclosure Regulation an. (Bild: Shutterstock.com/Wright Studio)



SIX bietet ihren Kunden wie Banken und Vermögensverwaltern neue umfassende ESG-Daten zur EU-Taxonomie und zur Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) auf der Basis von Sustainalytics-Daten an, um sie in Bezug auf ihre Offenlegungspflichten und weitere Aspekte zu unterstützen, wie SIX am Dienstag mitteilte. Sustainalytics, eine Gesellschaft von Morningstar, ist ein weltweit führender Anbieter ESG-bezogener Research-Ergebnisse, Ratings und Daten.

Das Kernstück der SFDR-Daten bildet die Principal Adverse Impact (PAI) Information. Darüber hinaus stellt SIX die ESG-Risikoratings von Sustainalytics zur Verfügung, die Unternehmen dabei helfen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen und ihren Endkunden zu beraten. Die ESG-Risikoratings erfassen, in welchem Umfang ein Unternehmen wesentlichen branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt ist und wie gut es diese Risiken steuert.

Wie in der Medienmitteilung weiter erläutert wird, sind die SFDR- und die Taxonomie-Vorschriften Teil des EU Action Plan on Sustainable Finance, der darauf abzielt, die Kapitalflüsse in nachhaltige Anlagen umzulenken, finanzielle Risiken, die sich aus dem Klimawandel, Naturkatastrophen, der Umweltzerstörung sowie sozialen Problemen ergeben, zu bewältigen und Transparenz zu fördern. Der Plan umfasst eine Reihe von Anforderungen für eine transparentere Offenlegung von Nachhaltigkeitskennzahlen auf der Ebene von Unternehmen, Emittenten oder Finanzprodukten und soll sowohl die Vergleichbarkeit von Investitionen verbessern als auch die Verhinderung von Greenwashing erleichtern.

Die Strategie von SIX bestehe darin, die Daten renommierter ESG-Datenanbieter in aller Welt sowie einer grossen Zahl von Herstellern von Finanzprodukten, wie beispielsweise Fondsmanager, zusammenzutragen und zu vertreiben. Dabei standardisiert SIX sämtliche ESG-Daten und sorgt dafür, dass die Daten unterschiedlicher Anbieter vergleichbar und maschinenlesbar sind und auf Unternehmensebene oder der Ebene eines Finanzprodukts, wie z. B. Aktien, Anleihen oder Fonds abgefragt werden können.