SIX und BearingPoint kooperieren im Zahlungsverkehr

Beim voll integrierten Invoice-to-Payment Service wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Rechnungserstellung bis zur Zahlung digitalisiert. (Bild: Shutterstock.com/Belozersky)



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und die Schweizer Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin SIX gehen eine Kooperation zur Entwicklung eines voll integrierten Invoice-to-Payment Services ein, wie SIX am Donnerstag mitteilte. Bei diesem Service wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Rechnungserstellung bis zur Zahlung digitalisiert: Rechnungssteller senden Rechnungen direkt und sicher ins E- und M-Banking ihrer Kunden. Diese prüfen alle Angaben online und können die Rechnung mit einem Klick zur Zahlung freigeben. Dieser Service werde auch SEPA Request-To-Pay (SRTP) Funktionalitäten unterstützen.

Grundlage hierfür ist die in der Schweiz bereits etablierte Lösung eBill von SIX, die mit der Branchenerfahrung von BearingPoint in Europa eingeführt werden soll, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ziel sei es, den Banken in Europa ein in der Schweiz erprobtes Modell anzubieten, das den Empfang von Rechnungen und die Freigabe von Zahlungen im elektronischen Banking der Banken ermöglicht. Ein wesentlicher Vorteil sei die einfache Integration in die Umgebungen der Banken, die eine schnelle und kostengünstige Umsetzung ermögliche. Der Zeitpunkt für die Einführung der Lösung hängt laut den Betreibern von der Beteiligung der Banken und Rechnungssteller in den entsprechenden Ländern ab. BearingPoint und SIX planen gegenwärtig mit ersten Anwendungen im europäischen Markt bis 2023.