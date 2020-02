SIX unterstützt Ingenico-Übernahme durch Worldline

SIX unterstützt die Übernahme von Ingenico durch Wordline voll und ganz.



Heute hat Worldline bekanntgegeben, eine Offerte (Tender Offer) zur vollständigen Übernahme sämtlicher Aktien von Ingenico abzugeben. SIX unterstützt diese beabsichtigte Transaktion laut eigenen Angaben voll und ganz. SIX hat 2018 ihr Kartengeschäft an Worldline veräussert und ist heute mit zwei Vertretern und einem Censor im Verwaltungsrat von Worldline und einer aktuellen Beteiligung von rund 27% einer der wichtigsten Aktionäre des französischen Konzerns.

Worldline ist für den Finanzmarktinfrastrukturbetreiber mittel- bis langfristig eine strategisch sehr wichtige Investition. Sollte es zum Zusammenschluss von Worldline und Ingenico kommen, wird SIX zudem berechtigt sein, einen zusätzlichen Verwaltungsrat zu stellen, sofern ihr Stimmrechtsanteil an der kombinierten Einheit ab dem Zeitpunkt des Closings mehr als 15% beträgt. Man würde mit einer Beteiligung von rund 17% der bedeutendste Anteilseigner der kombinierten Gruppe werden, basierend auf der derzeitigen Beteiligung an Worldline.

SIX beabsichtigt, sich vorbehältlich der ausstehenden Bewilligung durch die Corporate Governance Organe, zu einer Sperrfrist ab Closing der Transaktion (erwartet in Q3 2020) bis Mitte 2021 zu verpflichten. Damit unterstreiche SIX die volle Unterstützung der vorgesehen Transaktion und die Rolle als mittel- bis langfristiger Referenzaktionär, heisst es in der Mitteilung.