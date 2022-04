Stabwechsel im Präsidium von Vontobel

Herbert Scheidt (links) und Andreas Utermann, neuer Präsident des Verwaltungsrats von Vontobel (Bild: ZVG)



In Nachfolge zu Herbert Scheidt, der wie 2021 angekündigt nach Erreichen der Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl antrat, wurde Andreas Utermann auf Vorschlag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt, wie Vontobel am Mittwochabend mitteilte. Seit April 2021 ist er Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Risk and Audit Committee.

Utermann stiess im Jahr 2002 zur Allianz Global Investors Group und prägte dort zunächst den Aufbau einer weltweiten Multi-Boutique-Organisation im Asset Management. Ab 2012 leitete er acht Jahre lang erfolgreich die Allianz Global Investors, eine globale Investmentgesellschaft, zunächst als Co-Head und Global Chief Investment Officer und von 2016 bis 2019 als CEO. Zuvor war er zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen für Merrill Lynch Investment Managers tätig. Andreas Utermann hat einen Bachelor of Science der London School of Economics and Political Science und einen Master of Arts in Economics der Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.