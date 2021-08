Swiss Life plant Kollektivanlagen für nachhaltige Hypotheken

Die Anlagelösungen gehören zu den ersten Kollektivanlagen in Hypotheken in der Schweiz, die nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet werden. (Bild: ZVG)



Die neuen Kollektivanlagen für nachhaltige Hypotheken beinhalten einen Schweizer Anlagefonds für qualifizierte Anleger wie auch eine Anlagegruppe für Schweizer Pensionskassen, wie Swiss Life am Mittwoch bekannt gab. Angestrebt wird ein Zielvolumen von mindestens einer Milliarde Schweizer Franken.

Der neue Schweizer Anlagefonds "Swiss Life ESG Mortgage Fund" und die Anlagegruppe "Hypotheken Schweiz ESG" ermöglichen laut Medienmitteilung Investitionen in Schweizer Hypotheken, welche die von Swiss Life Asset Managers vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu zählen Umweltziele wie die Eindämmung des Klimawandels und der Umweltverschmutzung sowie den Schutz der Ökosysteme. Diese Nachhaltigkeitsziele sollen Vorteile für Hypothekarnehmer als auch für Anleger schaffen. Der Anlagefonds wurde Anfang Juli 2021 lanciert und die Anlagegruppe folgt im zweiten Halbjahr 2021.

Hypotheken bieten neben dem Schweizer Obligationenmarkt zusätzliche Möglichkeiten, sowohl das Anlageportfolio zu diversifizieren als auch langfristig auf besicherter Basis in Schweizer Franken zu investieren. Bei der Kreditvergabe werde ein starker Fokus auf Schuldnerbonität, Nachhaltigkeit und Besicherung gelegt.

Die Anlagelösungen gehören zu den ersten Kollektivanlagen in Hypotheken in der Schweiz, die nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet werden. Die Anlagegefässe investieren nach gesonderten Kriterien in Hypotheken, die nachhaltige und energieeffiziente Gebäude sowie Energieeffizienz fördernde Sanierungen finanzieren. Dabei soll über die Förderung der umweltbezogenen Nachhaltigkeit des Gebäudebestandes ein effektiver Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Schweiz geleistet werden.

Swiss Life ist seit 1858 im Hypothekargeschäft tätig und Swiss Life Asset Managers verwaltet seit über einem Jahrzehnt ein Hypothekenportfolio des Versicherungsgeschäftes im Umfang von aktuell rund 10 Mrd. CHF.