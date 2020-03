Synpulse verstärkt Führungsriege

Daniele Abbruzzese (links) und Marcel Lötscher, neue Partner bei Synpulse



Die Managementberatung Synpulse gibt die Erweiterung ihres Führungsteams bekannt und benennt Marcel Lötscher und Daniele Abbruzzese zu Partnern. Der Kreis der Partner besteht nunmehr aus drei Managing Partnern und elf weiteren Partnern.

Daniele Abbruzzese verantwortet ab sofort die Leitung des Bankenteams der gesamten Schweiz. Sein Fokus liegt in der Beratung von Mandanten aus dem Private Banking und Wealth Management. Er ist Teil des globalen Banking-Operational-Excellence-Führungsteams. Mit seinem Team begleitet er nationale und internationale Finanzdienstleister bei technologischen Transformationen und regulatorischen Herausforderungen. Abbruzzese studierte Elektrotechnik und Informationstechnologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH) sowie am Imperial College in London. Er startete seine Beraterlaufbahn 2011 bei Synpulse an dessen Schweizer Hauptsitz in Zürich und baute anschliessend den Standort Genf auf.

Marcel Lötscherhat das New Yorker Büro 2012 eröffnet. Er leitet funktionsübergreifende Teams, die grosse bis mittelgrosse Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen beraten. Neben der Leitung der US-Einheit ist er auch weltweit verantwortlich für die Beratungsfelder "Enterprise Architecture" und "Underwriting Automation". Er verfügt über einen Master-Abschluss in Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Seine berufliche Laufbahn startete er im Jahr 2003 bei Synpulse in der Schweiz und bekleidete anschliessend verantwortungsvolle internationale Positionen u.a. bei der UBS und Swiss International Airlines.