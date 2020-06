Syz-Gruppe verstärkt Verwaltungsrat

Marlene Nørgaard Carolus, neue Verwaltungsrätin der Syz-Gruppe



Marlene Nørgaard Carolus tritt die Nachfolge von Casper Kirk Johansen im Verwaltungsrat der Syz-Gruppe an. Sie wird seine Interessen sowie die der skandinavischen Kunden vertreten.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist sie in der Investmentbranche tätig und hatte Positionen im Portfoliomanagement, im Vertrieb sowie in der Geschäftsentwicklung in unterschiedlichen Märkten inne. Zudem verfügt sie über eine langjährige Erfahrung in der Transformation von Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Kreditgeschäft, Risikomanagement und Compliance. Seit 2004 wirkt sie in verschiedenen Führungsgremien von Finanzunternehmen mit, insbesondere im Executive Board der Danske Bank International. Nørgaard Carolus ist zudem als nichtexekutives Mitglied in den Verwaltungsräten verschiedener Unternehmen und gemeinnütziger Organisationen tätig. Derzeit ist sie CEO des dänischen Fintech-Unternehmens Mybanker.

Nørgaard Carolus hat einen EMBA-Abschluss der Copenhagen Business School sowie einen Executive-Education-Abschluss der Harvard University zum Thema Verbesserung der Effektivität von Führungsgremien. Im Jahr 2019 absolvierte sie eine Masterclass zum Thema Board Leadership der Copenhagen Business School.