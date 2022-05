T. Rowe Price ernennt Leiterin ESG Enablement

Poppy Allonby, Leitern ESG Enablement, T. Rowe Price (Bild: ZVG)



T. Rowe Price hat die erfahrene Investment- und ESG-Führungskraft Poppy Allonby mit Wirkung zum 6. Juni zur Leiterin ESG Enablement ernannt, wie die Gruppe am Donnerstag bekannt gab. In dieser neuen Funktion wird sie dem ESG Leadership Committee beitreten und bei der Umsetzung der ESG-Strategie des Unternehmens mitwirken. In Einklang mit den Geschäftsstrategien und den ESG-Investitionskapazitäten von T. Rowe Price soll sie die ESG-Positionierung des Unternehmens, die globale ESG-Produktpalette, das regulatorische Engagement und die Markteinführung überwachen. Allonby wird vom Londoner Büro aus an Eric Veiel, Leiter des Bereichs Global Equity und Mitglied des Management Committee, berichten.

Allonby war zuletzt Leiterin der Abteilung Global Product, EMEA und APAC, bei BlackRock, wo sie massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der nachhaltigen Produktstrategie für das aktive Anlagegeschäft beteiligt war. Darüber hinaus war sie für die Produktstrategie, die Produktentwicklung und -strukturierung sowie die laufende Anlageaufsicht für mehr als 1'000 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mrd. USD in allen Anlageklassen verantwortlich. Davor war sie bei BlackRock Portfoliomanagerin für globale Energiefonds mit einem Volumen von mehreren Mrd. USD, die in den traditionellen Energiesektor investieren, sowie für spezielle nachhaltige Energiefonds, die in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, die Automobilindustrie und Unternehmen, die den Klimawandel bekämpfen, investieren.

Die weiteren Mitglieder des ESG Leadership Committee sind Donna Anderson, Leiterin der Abteilung Corporate Governance bei T. Rowe Price Associates (TRPA), Maria Elena Drew, Leiterin der Forschungsabteilung für verantwortungsbewusstes Investieren bei TRPA, und Chris Whitehouse, Leiter der ESG-Abteilung bei T. Rowe Price Investment Management.