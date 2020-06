T. Rowe Price stockt Multi-Asset-Solutions-Team auf

Michael Walsh, Solutions Strategist für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei T. Rowe Price



Michael Walsh wurde zum Solutions Strategist für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt, wie T. Rowe Price am Mittwoch mitteilte. Er ist im Londoner Büro ansässig und berichtet an Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions - EMEA und LatAm. Walsh soll zur Konzeption und Verwaltung von Anlagelösungen beitragen.

Vor Walshs Wechsel zu T. Rowe Price war er als Senior Strategist - EMEA im Bereich Anlagelösungen bei UBS Asset Management tätig. Zuvor hatte er verschiedene Positionen bei Old Mutual Global Investors, Legal & General Investment Management, Blackrock und Mercer inne.