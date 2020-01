Thomas Wicki wird Vorstandsmitglied des SVSP

Thomas Wicki, neues Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP)



Der Vorstand des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP) hat bekanntgegeben, dass er am 13. Dezember 2019 Thomas Wicki per Kooptation zum neuen Vorstandsmitglied gewählt hat. Wicki ist seit rund 19 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS im Bereich Strukturierte Produkte tätig. Aktuell verantwortet er als Head Equity Derivatives Sales Switzerland das gesamte Geschäft der UBS (Retail- und institutionelle Kunden) mit Strukturierten Produkten in der Schweiz. Er zeichnete u.a. für die Einführung des Equity Investors, der elektronischen UBS-Plattform zur Gestaltung von massgeschneiderten Strukturierten Produkten, verantwortlich. Zudem ist Wicki seit über 15 Jahren im Geschäft mit institutionellen Kunden aktiv und will dieses Wissen in die Verbandsarbeit einbringen: "Insbesondere in der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden sehe ich aus Verbandssicht noch Entwicklungspotential", kommentiert er seine Wahl.