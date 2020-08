Tramondo verpflichtet neuen Senior Relationship Manager

Reto Nussbaumer, Senior Relationship Manager bei Tramondo



Die Tramondo Investment Partners AG, eine bankenunabhängige Zuger Investmentboutique, hat per 1. August Reto Nussbaumer als Senior Relationship Manager im Range eines Executive Director verpflichtet. Er ist für die Betreuung, Beratung sowie den Ausbau eines Kundenbuchs von High-Net-Worth und Ultra-High-Net-Worth Individuals in den Regionen Zentralschweiz und Zürich zuständig. Gleichzeitig ist er bei finanzmarktspezifischen Fragestellungen als Bindeglied zwischen dem Investment Management und den Kunden tätig. Mit Nussbaumers Ernennung will Tramondo die regionale Wachstumsstrategie vorantreiben.

Nussbaumer kommt von der Valiant Bank, wo er massgeblich am Aufbau eines Kundenstamms von vermögenden Privatkunden beteiligt war. Frühere Stationen in seiner Karriere waren etablierte Finanzplayer wie die Credit Suisse, Reichmuth & Co Privatbankiers sowie die Zuger Kantonalbank. Nussbaumer hält ein Diplom of Advanced Studies sowie einen Master of Advanced Studies in Banking & Finance des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug.