UBP holt Spezialisten für alternative Anlagelösungen von GAM

Kier Boley, Chief Investment Officer (CIO) Alternative Investment Solutions und Co-Head Alternative Investment Solutions, UBP



Union Bancaire Privée (UBP) hat Kier Boley zum neuen Chief Investment Officer (CIO) Alternative Investment Solutions und Co-Head Alternative Investment Solutions ernannt, wie die Genfer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Er übernimmt die Leitung eines sechsköpfigen, in London und Genf angesiedelten Investmentteams und wird seine Tätigkeit am Standort der Bank in London ausüben.

Boley wechselt von GAM, wo er während 20 Jahren für das alternative Geschäft verantwortlich war und diskretionäre Mandate für Institutionen und Family Offices von UHNW-Kunden verwaltete. Zusammen mit Boley wird John Argi aus Genf die Leitung als Co-Head of Alternative Investment Solutions und die Weiterentwicklung dieser Tätigkeit verantworten.