UBS AM verkauft japanische Beteiligung

UBS hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass UBS Asset Management sich mit ihrer Joint-Venture-Partnerin Mitsubishi Corporation auf den Verkauf von Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. ("MC-UBSR") an KKR & Co. Inc. ("KKR") geeinigt hat. MC-UBSR wurde in der Anfangszeit des J-REIT-Markts im Jahr 2000 als Joint Venture zwischen der Mitsubishi Corporation und dem Real Estate & Private Markets-Geschäft von UBS Asset Management gegründet. Heute gehört MC-UBSR zu Japans grössten Vermögensverwaltern im Immobilienbereich. MC-UBSR verwaltet zwei an der Börse in Tokio (TSE) kotierte J-REITs, die Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JMF) und die Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (IIF), mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 15 Mrd. USD.

KKR sei bestrebt, das Geschäft von MC-UBSR weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Kontinuität der bestehenden Strategie zu gewährleisten. Ausserdem wolle KKR mit ihrem Netzwerk und ihren globalen Ressourcen Mehrwert für die Anteilseigner von JMF und IIF schaffen, heisst es in einer Medienmitteilung.

UBS erwartet einen Gewinn im Asset Management und eine CET1-Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Verkauf von rund 0,9 Mrd. USD nach Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im April 2022. Der Verkauf habe keinen Einfluss auf das Asset-Management- sowie das Wealth-Management- und das Investment-Banking-Geschäft von UBS in Japan.

UBS Investment Bank fungierte bei der Transaktion als alleiniger Finanzberater für UBS Asset Management, Mitsubishi Corporation und MC-UBSR.