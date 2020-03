UBS-Chef Sergio Ermotti soll Präsident von Swiss Re werden

Sergio Ermotti soll Walter Kielholz als Präsident der Swiss Re ablösen.



Sergio Ermotti wird als neues nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates der Swiss Re für eine einjährige Amtsdauer an der kommenden Generalversammlung vom 17. April vorgeschlagen. 2021 soll er dann als Nachfolger von Walter Kielholz für das Präsidium nominiert werden, teilte der Rückversicherer am Dienstag mit. Kielholz ist seit 2009 Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re und seit 1998 Mitglied des Aufsichtsgremiums.

Ermotti hatte bekanntlich vor knapp zwei Wochen seinen Rücktritt bei der UBS auf Ende Oktober dieses Jahres bekannt gegeben. In verschiedenen Medien war darauf spekuliert worden, er werde wohl nach einer sogenannten Cooling-off-Periode 2022 den UBS-Präsidenten Axel Weber ablösen.

Walter Kielholz zeigt sich in der Mitteilung erfreut: "Die Wahl von Sergio Ermotti wird eine reibungslose Nachfolge gewährleisten, wenn ich nach der Generalversammlung 2021 in den Ruhestand gehe, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm bis dahin." Und Sergio Ermotti fügt an: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und dem Managementteam, um das Unternehmen in das nächste erfolgreiche Kapitel seiner Geschichte zu führen." Es sei ihm eine Ehre, in die Fussstapfen von Walter Kielholz zu treten, der in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur die Entwicklung der Swiss Re, sondern des gesamten Schweizer Finanzplatzes immens gefördert habe.