Von einer führenden Fondsplattform verlangen die Kunden zu Recht, dass ihre Dienstleistungen stets den neuesten Bedürfnissen der Branche entsprechen. UBS Fondcenter überprüft deshalb das Angebot kontinuierlich und erweitert den Service ganz gezielt. Auf diese Weise können wir Sie in der gesamten Wertschöpfungskette des Fondsvertriebs bestmöglich unterstützen.

Konkurrenzlose Research-Kapazitäten

Unser Fund Compass Tool bietet künftig eine interessante Möglichkeit, die Fondsauswahl effizient und gleichzeitig nach unabhängigen Kriterien vorzunehmen. Bei der Fondsanalyse erweitern wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Morningstar. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Beurteilung von Fondsmanagern. Durch die Zusammenarbeit mit diesem renommierten Research-Haus profitieren unsere Kunden vom Know-how von über 100 Fondsanalysten weltweit. Dieses kaum zu überbietende Fondswissen auf vergleichsweise einfache Art abrufen zu können, ist einzigartig. Die auf umfangreichen qualitativen und quantitativen Analysen beruhenden Erkenntnisse von Morningstar erlauben es auch, Branchentrends sowie plötzliche Marktereignisse in der Beurteilung zu berücksichtigen.

Der Fondsselektionsservice UBS Fund Spotlight ist eine modulare Lösung. Sie hat den Vorteil, abgestimmt auf die Ansprüche eines Kunden das passende Service-Level zu bieten. Dies reicht vom Standard-Angebot mit 50 Fonds der wichtigsten Anlageklassen, über ein erweitertes Angebot mit rund 500 Fonds aus spezifischeren Kategorien bis hin zu einer Premium-Lösung, die eine massgeschneiderte Fondsliste sowie ein detailliertes Reporting zu diesen Fonds umfasst.

UBS Fund Spotlight



Quelle: Morningstar Inc., Enterprise Components - Screener, 2020



UBS Fund Spotlight, das auf der Technologie und der Investmentkompetenz von Morningstar basiert, unterstützt Sie bei der Fondsauswahl, damit Sie Ihren Kunden ein solides Angebot unterbreiten können.

Unsere Client Relationship Manager sind gerne bereit, Ihnen die Möglichkeiten dieses neuen Service aufzuzeigen.

Erfahren Sie mehr

Kontaktieren Sie uns

©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Morningstars Fonds-Ratings stellen keine Markt-, Kredit- oder Risikoeinstufungen dar und ersetzen nicht die Durchführung einer eigenen Due-Diligence-Prüfung eines Fonds durch den Investor. Fonds-Ratings sind keine Eignungsbeurteilung, keine Tatsachenfeststellung und sollten nicht als einzige Grundlage für die Bewertung eines Fonds verwendet werden. Morningstar-Ratings beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Erwartungen von Morningstar nicht eintreten oder erheblich von dem abweichen, was wir prognostiziert haben. Morningstar übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Annahmen oder Modelle, die zur Bestimmung der quantitativen Fonds-Ratings verwendet werden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder in einer separaten Vereinbarung vorgesehen, sind Morningstar und seine leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter nicht verantwortlich oder haftbar für Handelsentscheidungen, Schäden oder andere Verluste, die sich aus den Informationen, Daten, Analysen oder Meinungen in Bezug auf die Verwendung von Morningstar‘s Fonds-Ratings ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Die vergangene Performance eines Wertpapiers ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Weitere wichtige Informationen über Morningstar‘s Ratings und Methodik finden Sie unter https://www.morningstar.com/research/signature?cid=RED_RES0002

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.