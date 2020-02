UBS und Blackrock lancieren ETF für Anleihen von Förderbanken

Der neue ETF unterstütz die 17 UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, wie beispielsweise Kampf gegen Armut. (Bild: Shutterstock.com/MintArt)



Der neue ETF, den UBS und BlackRock gemeinsam lancierten, bietet Anlegern eine Alternative zu traditionellen Schuldverschreibungen hoher Qualität wie etwa Staatsobligationen. Bonds multinationaler Entwicklungsbanken bieten hohe Kreditratings (oftmals mit der Bonitätsnote AAA), eine hohe Liquidität und höhere Renditen als US-Staatspapiere. Das Fremdkapital, das die Institute über entsprechende Emissionen aufnehmen, dient häufig dem Fortschritt hinsichtlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, kurz UN SDGs).

Der "iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF" bildet die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade "USD MDB Bond Capped Index" ab. Dieser Index umfasst auf Dollar lautende Obligationen der African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Development Association, der zur Weltbank-Gruppe gehörenden International Bank for Reconstruction and Development sowie der International Finance Corporation. Jeder Emittent weist ein Kreditrating von AAA von mindestens einer massgeblichen Ratingagentur auf, kann die USA zu ihren Mitgliedern zählen und hat sich zur Unterstützung wichtiger UN SDGs verpflichtet.

Brett Olson, Leiter Fixed Income iShares in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Blackrock, sagt: "Immer mehr Anleger nutzen Bond-ETFs, um Zugang zu spezifischen Anlageklassen zu erhalten. Gleichzeitig schauen sie nach Möglichkeiten, um ihre Bond-Portfolios breiter aufzustellen. Vor diesem Hintergrund bieten Obligationen multinationaler Entwicklungsbanken innerhalb der Asset-Allokation eine liquide Alternative zu anderen Emissionen mit Investmentgrade-Ratings."